Israels president ber Knesset finne en ny statsminister

Israels president Reuven Rivlin har bedt landets parlament om å finne en ny statsminister kandidat etter at Benny Gantz (t.v.) ikke klarte å danne regjering innen tidsfristen. Foto: Sebastian Scheiner / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Etter to mislykkede forsøk på regjeringsdannelse har Israels president Reuven Rivlin bedt parlamentet om å finne en ny statsminister for å unngå enda et valg.

– Fra og med i dag og de neste 21 dagene er avgjørelsen om hvem som skal danne regjering i Knessets hender, sa Rivlin. Finner ikke det israelske parlamentet en løsning, kan landet stå overfor sitt tredje valg på under ett år. Etter at Benjamin Netanyahu i forrige måned ikke klarte å danne en ny, styringsdyktig koalisjon, var det Benny Gantz' tur til å ta over stafettpinnen. Onsdag ble det klart at opposisjonslederen ikke har klart å danne en ny regjeringskoalisjon innen tidsfristen. En regjering i Israel må ha flertallsstøtte fra nasjonalforsamlingen Knessets 120 seter, og en styringsdyktig koalisjon må danne et flertall på minst 61 som stiller seg bak enten Gantz, Netanyahu eller en outsider. Denne personen får så 14 dager på å danne en koalisjonsregjering. Hvis forsøket mislykkes, blir Israel tvunget til å holde nok et valg i mars. Valget i september viste at verken statsminister Benjamin Netanyahus Likud eller Gantz' parti Blått og hvitt fikk flertall. (©NTB)