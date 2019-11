Israels riksadvokat: Netanyahu kan fortsette tross tiltalen

Israels statsminister Benjamin Netanyahu blir ikke nødt til å gå av som følge av tiltalen som er tatt ut mot ham, sier den israelske riksadvokaten.

Uttalelsen fra riksadvokat Avichai Mandelblit kommer bare dager etter at han tok ut tiltalen mot Netanyahu, som innebærer anklager om korrupsjon, tillitsbrudd og bestikkelser.

I tillegg til at Netanyahu er statsminister, er han også for tiden helseminister, arbeidsminister, viselandbruksminister og minister med ansvar for saker som angår jøder i andre land. Riksadvokaten nevner ikke konkret i sin uttalelse hvorvidt Netanyahu kan beholde de andre ministervervene.

Statsministeren er under et stort press fra sine motstandere, som mener han bør gå av. Netanyahu, som har avvist anklagene, nekter å gå av som statsminister og sier at han vil kjempe mot anklagene i statsministerposisjon.

Han er den første sittende statsministeren i Israels historie som blir tiltalt i en straffesak.

(©NTB)