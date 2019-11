Israelsk angrep i Damaskus

Boligen til en leder i Islamsk hellig krig er truffet i et israelsk luftangrep i Damaskus tidlig tirsdag morgen, ifølge statlige syriske medier.

Lederens sønn og en annen person ble drept i angrepet, heter det i en melding fra det statlige nyhetsbyrået SANA.

To raketter traff boligen til lederen Akram Ajouri i palestinske Islamsk hellig krig (jihad), heter det i meldingen.

Meldingen fra Syria kommer kort tid etter at det ble kjent at en annen leder i gruppa, Baha Abu Al-Ata, er drept i et angrep mot en bolig i Gaza.

Flere raketter er skutt fra Gazastripen mot Israel etter hendelsene, og den israelske hæren sier de nå venter flere dager med kamper.

