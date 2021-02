Israelsk data: Kan ikke bekrefte at Pfizer hindrer smittespredning

Israelske data viser at vaksinen fra Pfizer/Biontech beskytter mot alvorlig koronasykdom, men at de ikke kan bekrefte om den hindrer smittespredning.

Det er heller ikke kjent om vaksinen kan bidra til flokkimmunitet, ifølge opplysninger fra Israels vaksinasjonskampanje.

Tidligere tall fra Israel, som ble publisert for noen dager siden, viste at det har vært svært liten smitte blant de vaksinerte. Men elementer i denne studien gjør at de ikke kan slå fast dette.

Det var bare personer som har sympotomer på korona, som ble brukt i forskningen, og ikke en rekke tilfeldige utvalgte av de vaksinerte. Dermed har de ikke tilstrekkelig data på antallet vaksinerte personer som kan bære på viruset uten å ha symptomer.

Landet er i gang med det som blir beskrevet som verdens raskeste vaksinasjonskampanje per innbygger. Så langt har de gitt den første dosen av Pfizer-vaksinen til omtrent 35 prosent av befolkningen på ni millioner.

Israel sikret seg en betydelig andel doser ved å betale over markedsprisen og ved å inngå en datadelingsavtale med Pfizer. Den går ut på at Israel, som har et av verdens beste medisinske datasystemer, vil dele informasjonen med Pfizer om vaksinens effekt.

Til tross for fremgang i vaksinasjonen fortsetter Israel å registrere daglige smittetilfeller på over 5.000.

(©NTB)

