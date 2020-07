Israelsk minister vil ha ny nedstenging

I forbindelse med en rask økning i antall koronasmittede ønsker Israels energiminister Yuval Steinitz en ny nedstenging av landet.

Landet på ni millioner mennesker har totalt 18.300 tilfeller av koronasmitte, hvorav 1.151 ble registrert søndag. Tross at viruset bare har krevd 362 menneskeliv i et land på ni millioner innbyggere, har antallet daglig smittede steget raskt siden den forrige nedstengningen ble lettet på i mai.

Landet er nå på lista over stater EU regner det som utrygt å reise til på grunn av koronasmitte. Steinitz, som regnes for å være en nær støttespiller av statsminister Benjamin Netanyahu, sier i et intervju med nettavisa Ynet at landet trenger en ny nedstenging.

– Vi trenger en nedstenging på 10 til 20 dager, der man kan gå på jobb, på matbutikken og på apotek, men ingen andre steder. Hvorfor? For det første så vil vi nok måtte ha det før eller siden. Da er det bedre å ha det med en gang enn senere, sa Steinitz.

