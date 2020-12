Israelsk politi stoppet mann som forsøkte å sette fyr på kirke i Getsemane-hagen

En mann ble fredag pågrepet da han forsøkte å sette fyr på en av kirkene i Getsemane-hagen i Jerusalem, i det som beskrives som et hatangrep.

Getsemane-hagen ligger ved foten av Oljeberget. Det var her Jesus ifølge bibelhistorien tilbrakte sin siste natt. Her ligger blant annet Alle nasjoners kirke.

Fredag pågrep politiet en 49 år gammel mann som skal ha helt brennbar væske ut over kirkegulvet og forsøkt å sette fyr på den. Brannvesenet kom til stedet før brannen fikk spredd seg.

Angrepet førte til brennmerker på benker og kirkegulvet.

Wadie Abunassar, en talsmann for kirken, hevder den pågrepne mannen var en ortodoks jøde, og at det var et forsøk på et hatangrep.

Getsemane-hagen ligger i arabiskdominerte Øst-Jerusalem, som palestinerne håper en dag kan bli deres hovedstad. Den palestinske presidentens kontor fordømmer angrepet på kirken som et terrorangrep, og holder Israel ansvarlig.

