Israelsk soldat drept på Vestbredden

En israelsk soldat ble drept da en stor stein ble kastet i hodet på ham under en israelsk militæroperasjon på den okkuperte Vestbredden, ifølge hæren.

Den 21 år gamle soldaten ble truffet av en stein som tirsdag ble sluppet fra et hustak i nærheten av byen Jenin på den palestinske Vestbredden, opplyser en talsperson for den israelske hæren.

Et søk pågår etter gjerningspersonen.

Hendelsen skjedde i landsbyen Yaabad rundt en halvtime etter at en gruppe israelske soldater ankom i 4-tiden for å pågripe fire palestinere, skriver den israelske avisa Haaretz. De mistenkes for steinkasting og tilknytning til en terrororganisasjon.