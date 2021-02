Én dose med Pfizer/Biontech-vaksinen er 85 prosent effektiv mot koronavirusinfeksjon mellom to og fire uker etter at den er satt, viser en israelsk studie.

Studien, som er utført blant 9.000 helsearbeidere ved Israels største sykehus, er omtalt i siste utgave av legetidsskriftet Lancet.

7.000 helsearbeiderne ved Sheba-sykehuset mottok én dose av Pfizer/Biontech-vaksinen, mens de resterende 2.000 ikke fikk vaksine.

Vaksinen viste seg å være 47 prosent effektiv de første to ukene etter at den ble gitt, mens effektiviteten økte til 85 prosent i løpet av de neste to ukene.

(©NTB)

