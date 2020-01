Israelske fredsaktivister mener Trumps fredsplan er virkelighetsfjern

En plakat for et nytt byggeprosjekt ved den israelske bosettingen Ariel på Vestbredden. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Den israelske fredsorganisasjonen Peace Now kaller Donald Trumps fredsplan for like virkelighetsfjern som den er oppsiktsvekkende.

