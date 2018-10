Israelske kilder avviser at Norge mekler mellom Israel og Hamas

Israelske kilder avviser libanesiske meldinger om at Norge mekler mellom Israel og Hamas i et forsøk på å få i stand en fangeutvekslingsavtale.

– Meldingene om at Norge mekler fram avtalen angående utveksling av fanger og savnede soldater er ikke korrekt, sier en israelsk kilde ifølge Yedioth Ahronoths nettutgave Ynet tirsdag.

En ikke navngitt høytstående israelsk tjenesteperson sier tirsdag til Hadashot TV at meldingene ikke medfører riktighet, uten å utdype ytterligere, melder The Times of Israel.

De to avisene skrev mandag, med henvisning til den libanesiske avisen Al-AKhbar, som står Hizbollah nær, at en norsk utsending besøkte Gazastripen i forrige måned. Der fikk vedkommende ifølge avisen grønt lys fra Hamas til å mekle fram en avtale med Israel om utveksling av fanger og to døde israelske soldater, skrev avisen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ønsket mandag ikke å kommentere opplysningene om Norges påståtte rolle som mekler mellom Israel og Hamas.

– Vi kommenterer av prinsipp aldri Norges eventuelle rolle i meklingsprosesser, sa hun til NTB.

