Israelske ultraortodokse på smittetoppen

Koronasmitte sprer seg nå raskt blant ultraortodokse jøder som nekter å rette seg etter myndighetenes forsamlingsforbud i Israel.

Rundt 1 million av Israels 9 millioner innbyggere er strengt fundamentalistiske jøder som tar avstand fra alt verdslig, og ofte nekter å forholde seg til myndighetenes lover og regler.

Israel har i likhet med de fleste andre land satt i verk en rekke strenge tiltak i et forsøk på å hindre spredning av koronavirus og forbyr blant annet folkeansamlinger på mer enn ti personer.

Dette forbudet nekter mange ultraortodokse jøder å rette seg etter, og i helga trosset rundt 400 av dem myndighetene ved å delta i begravelsen av en rabbiner i byen Bnei Brak.

Stengte synagoger

For å håndheve forbudet har myndighetene også beordret stenging av landets synagoger, men heller ikke dette blir respektert.

Utenfor en synagoge i Bnei Brak henger det to oppslag, ett på hebraisk som sier at synagogen er stengt, og et på jiddisk der folk inviteres inn for å be.

Bøtelegges

Israelsk politi skjerper nå tonen overfor dem som ikke respekterer myndighetenes forbud, patruljerte mandag i den ultraortodokse bydelen Meah Shearim i Jerusalem og delte ut bøter til dem som var sammen med flere enn ni andre.

Minst åtte bøter ble delt ut mandag formiddag, opplyste politiets talsmann Micky Rosenfeld.

De ultraortodokses manglende vilje til å følge myndighetenes råd og pålegg kan nå leses ut av helsedepartementets statistikk over koronasmittede i landet.

4.347 har til nå fått påvist viruset i Israel, og av disse er 16 døde. Blant de drøyt 540 smittede som er innlagt på sykehus, kommer rundt halvparten fra den ultraortodokse minoriteten.

(©NTB)