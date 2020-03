Italia feirer friskmeldt 101-åring

Et hardt virusrammet Italia kunne torsdag glede seg over nyheten om en 101 år gammel koronasmittet mann som ble friskmeldt og sendt hjem fra sykehuset.

Mannen, som ble født under spanskesyken, kommer fra Rimini i Emilia-Romagna, den nest hardest rammede regionen i Italia.

Han ble sendt på sykehus i forrige uke og kom virusfri tilbake onsdag.

LES OGSÅ: Norske forskere kritiserer Sveriges korona-strategi

Riminis varaordfører Gloria Lisi mener historien gir fremtidshåp for oss alle, i en tid da Emilia-Romagna har hatt rundt 10.000 tilfeller av smitte og 1.077 dødsfall.

Den friskmeldte 101-åringen vekker oppsikt ettersom prognosene er langt dårligere for eldre enn yngre koronapasienter.

Italias nasjonale helseinstitutt oppga i forrige uke dødeligheten for koronasmittede over 90 år til å ligge på 22,9 prosent. For befolkningen totalt lå tallet på 7,1 prosent.

10.361 italienere er like fullt friskmeldte etter å ha blitt smittet av covid-19.

(©NTB)