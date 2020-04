Italia forlenger strenge koronatiltak til mai

Den omfattende nedstengningen av Italia for å bremse koronautbruddet, blir trolig forlenget til 3. mai, melder italienske medier.

Italia er det landet som er hardest rammet av koronapandemien med over 140.000 registrerte smittetilfeller og nesten 19.000 døde så langt.

Fredag melder avisene La Repubblica og Corriere della Sera at statsminister Giuseppe Conte på en pressekonferanse senere på dagen kommer til å kunngjøre at de fleste strenge tiltakene som er innført, vil bli forlenget til 3. mai, men at det vil bli lettet på enkelte tiltak.

Blant annet skal skogsarbeidere og fabrikkarbeidere som produserer landbruksmaskiner, få vende tilbake til jobb.

