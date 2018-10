Den italienske regjeringen skriver i et brev til EU-kommisjonen at den er klar over at den har valgt en budsjettlinje som ikke er i samsvar med EUs regler.

EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas bekrefter at brevet er mottatt. EU-kommisjonen skal diskutere saken videre tirsdag og ventes å komme med et svar allerede da.

I brevet skriver Italias finansminister Giovanni Tria at regjeringen er «bevisst på at den har valgt en linje i budsjettpolitikken som ikke er i samsvar» med EUs regler.

«Det var en vanskelig, men nødvendig beslutning», skriver Tria i brevet, der han blant annet viser til den «dramatiske økonomiske situasjonen» for vanskeligstilte i det italienske samfunnet.

Italias statsminister Giuseppe Conte tok mandag budsjettforslaget kraftig i forsvar. Han understreket at dette på ingen måte betyr at Italia er på vei ut av eurosonen.

I forslaget legger den italienske populistregjeringen opp til et underskudd på 2,4 prosent neste år.

Det er formelt sett innenfor EUs grense på maksimalt 3,0 prosents budsjettunderskudd for land i eurosonen, men vekker likevel alvorlig bekymring fordi budsjettplanen vil bety at Italia ikke får betalt ned på sin svulmende statsgjeld. Den ligger i dag på mer enn 130 prosent av Italias bruttonasjonalprodukt – mer enn det dobbelte av EUs øvre grense.

Italienernes håp er at budsjettet skal bidra til å få opp den økonomiske veksten i landet.

