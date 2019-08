Italia nekter nok et redningsfartøy å legge til kai

Italia nekter det spanske redningsfartøyet Open Arms å legge til kai. Om bord er 121 mennesker som ble reddet etter to forlis i Middelhavet i forrige uke.

Dersom Open Arms tar seg inn i italiensk farvann, vil det bli beslaglagt av italienske myndigheter, skriver innenriksminister Matteo Salvini på Twitter.

Organisasjonen som eier skipet, Proactiva Open Arms, opplyser at skipet også er nektet å legge til kai på Malta og at Italia ikke engang har besvart deres henvendelse.

– Det har gått seks dager uten at vi har fått svar og uten at verdigheten til dem som befinner seg om bord blir respektert, skriver organisasjonen på Twitter.

Open Arms befinner seg nå i internasjonalt farvann sørvest for Malta, øst for den italienske øya Lampedusa, ifølge nettstedet vesselfinder.com.

– Vi anerkjenner ikke et slikt Europa, med slike feige stater, med en slik tom politikk. Hjelp oss, ber organisasjonen.

Kritiserer ny lov

Den italienske nasjonalforsamlingen vedtok nylig en lov som gir anledning til å beslaglegge redningsfartøy som trosser forbudet mot å legge til kai og ilegge kapteinen om bord bøter på opptil 10 millioner kroner.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er bekymret over den italienske loven og mener at den kriminaliserer humanitært arbeid.

– Hjelpeorganisasjoner spiller en uvurderlig rolle i arbeidet med å redde livet til flyktninger og migranter som forsøker seg på den farlige ferden sjøveien til Europa, slår UNHCR fast.

EU ser også på den nye italienske loven med bekymring og opplyser at den nå vil bli «analysert» for å se om den er i tråd med EUs egne lover på området.

Tyskland er også kritiske til den nye loven og advarer i likhet med UNHCR Italia mot å «kriminalisere» redningsoperasjonene i Middelhavet.

– Vi ser kritisk på ethvert steg som tas i denne retning, sa en talskvinne for tysk UD onsdag.

Norsk skip

Leger Uten Grenser har i samarbeid med organisasjonen SOS Mediterranee leid det norske lasteskipet Ocean Viking til bruk i redningsoperasjoner i Middelhavet.

Skipet, som nå er på vei mot farvannet utenfor Libya, er utstyrt med en medisinsk klinikk og fire høyhastighets redningsbåter og har kapasitet til å ta om bord opptil 200 mennesker.

Det er uklart hvor skipet vil sette mennesker som reddes i land.

