Italia refser Egypt for henleggelse av sak mot politimenn etter drapet på italiensk student

Italia kaller den egyptiske avgjørelsen om å henlegge saken mot fem politimenn etter drapet på studenten Giulio Regeni i 2016 for uakseptabelt.

Påtalemyndigheten i Egypt begrunnet henleggelsen med at det ikke er kjent hvem som begikk drapet, samtidig som det ble avvist at de fem politibetjentene var innblandet i det.

Egyptiske myndigheter hadde tidligere i desember opplyst at de stille fire personer fra den egyptiske sikkerhetstjenesten for retten for å ha torturert og drept den 28 år gamle italieneren.

– Det påtalemyndigheten i Egypt kom med, er helt uakseptabelt, heter det i en uttalelse fra det italienske utenriksdepartementet. De sier de vil fortsette å jobbe på alle nivåer for å komme fram til sannheten om hva som skjedde med Regeni.

Regeni studerte ved Universitetet i Cambridge og var i Egypt for å forske på landets fagbevegelse. Han ble funnet mishandlet og drept i utkanten av Kairo i januar 2016.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar