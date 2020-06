Italia roser Tyskland for støtte under koronakrisen

Italias utenriksminister Luigi Di Maio skryter av hjelpen landet fikk av Tyskland under koronapandemien.

– Det var ikke mangel på Tysklands støtte på noe tidspunkt i løpet av hele perioden med pandemi, sa Di Maio etter han hadde vært i samtaler med Tysklands utenriksminister Heiko Maas i Berlin fredag.

Uttalelsen blir sett på som et tegn på en oppmykning av forholdet mellom de to landene etter at det var spenninger under koronakrisen. Mange italienere har anklaget Tyskland for manglende solidaritet da krisen i begynnelsen av mars herjet Italia som verst.

