Italia stenger skoler og universiteter over hele landet

Italienske myndigheter stenger skoler og universiteter over hele landet i et forsøk på å få kontroll over utbruddet av koronaviruset.

Det melder nyhetsbyrået Ansa. Lærestedene vil holde stengt fram til midten av mars. Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av koronaviruset. Så langt er over 2.000 mennesker smittet av viruset. 79 av disse er døde.

