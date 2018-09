Italia styrer mot større underskudd

Italias økonomiminister Giovanni Tria gir etter for presset og går med på å legge fram et statsbudsjett for 2019 der underskuddet økes til 2,4 prosent av BNP.

Tria ønsket i utgangspunktet å begrense underskuddet på statsbudsjettet til 1,6 prosent av Italias bruttonasjonalprodukt (BNP). Det ville ha holdt Italias svulmende statsgjeld i sjakk, slik EU-kommisjonen har anbefalt.

Men de to populistiske regjeringspartiene Femstjernersbevegelsen og Ligaen har dyre budsjettløfter å oppfylle og har presset hardt for å få den totale budsjettrammen opp.

Tria, en teknokrat uten partitilhørighet, var torsdag kveld i et siste møte med Femstjernersbevegelsens leder Luigi Di Maio og Ligaens leder Matteo Salvini for å få en enighet på plass.

«Vi er fornøyd. Dette er et budsjett for forandring», skriver Di Maio og Salvini i en felles pressemelding etter møtet.

Italia har en statsgjeld på mer enn 130 prosent av BNP, mer enn det doble av den anbefalte øvre grensa i eurosonen på 60 prosent.

Beslutningen om å legge opp til en pengebruk som vil føre til at gjelden øker enda mer, vil etter alt å dømme føre til konfrontasjon med Brussel.

