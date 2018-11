Italia trosser EU - nekter å endre på statsbudsjettet

Den italienske populistregjeringen nekter å bøye seg for EUs krav i striden om statsbudsjettet for 2019. Landet risikerer dermed enorme EU-bøter.

– Budsjettet kommer ikke til å endre seg. Det gjør heller ikke balansen i det, eller vekstprognosen. Vi er overbevist om at dette er budsjettet som trengs for å få økonomien i Italia i gang igjen, sa Italias visestatsminister Luigi Di Maio sent tirsdag kveld.

Uttalelsen kom kun en drøy halvtime før fristen Italia hadde fått på å svare etter at EU-kommisjonen forkastet det italienske budsjettforslaget i oktober.

Budsjettet legger opp til et underskudd på 2,4 prosent, og EU-kommisjonen mener underskuddet er så stort at Italia ikke vil klare å betale ned på sin svulmende statsgjeld, som allerede er på mer enn det dobbelte av det som er tillatt i eurosonen.

EU-kommisjonen hadde aldri sagt blankt nei til et budsjett fra et land i eurosonen tidligere, men EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis framholdt imidlertid at de "så ikke noe annet alternativ".

EU har truet med skyhøye bøter dersom Italia ikke ville endre budsjettet.

Italia mener på sin side at budsjettet er nødvendig for å styrke veksten og få fart på landets økonomi.

(©NTB)

Mest sett siste uken