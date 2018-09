Italia vil stramme inn søndagshandelen

Den italienske regjeringen vil gjøre om loven slik at kjøpesentre ikke lenger kan ha åpent på søndager.

– Vi vil helt klart godkjenne en lov innen utgangen av året for å hindre kjøpesentre i å ha åpent på søndager og helligdager, sa Italias visestatsminister Luigi Di Maio søndag, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

Reglene for søndagshandel ble liberalisert i 2011 under Mario Montis regjering. Di Maio mener at det at folk som et resultat av liberaliseringen må jobbe søndager og helligdager, ødelegger italienske familier.

Det er ventet at kafeer, restauranter og mindre butikker i turistområder fremdeles vil få holde åpent på søndager og helligdager. Den nye loven skal også bidra til å gi småbutikker en fordel i konkurransen mot større butikker og kjøpesentre.

Den katolske kirken er tilhengere av strengere regler for søndagshandel.

(©NTB)

Mest sett siste uken