Italia vurderer nasjonalisering etter broulykke

Italias regjering varsler at den vurderer å nasjonalisere forvaltningen av landets infrastruktur etter at 43 mennesker mistet livet i brokollapsen i Genova.

Transport- og infrastrukturminister Danilo Toninelli sa i en høring i nasjonalforsamlingen mandag at regjeringen vil sørge for en full gjennomgang av konsesjonssystemet som innebærer at offentlige verdier blir tatt hånd om at private selskaper.

Han sa også at regjeringen vil undersøke «fra sak til sak» om offentlighetens interesser blir best ivaretatt med en nasjonalisering eller med en reforhandling av eksisterende avtaler.

En reforhandling skal eventuelt sørge for at avtalene blir mindre lukrative for selskapene som blir tildelt konsesjonene, ifølge Toninelli.

Kunngjøringen kommer etter en opphetet diskusjon med selskapet Autostrade per l'Italia, som har ansvaret for vedlikehold av nesten halvparten av Italias motorveier, deriblant A10, som Morandi-broen var en del av.

Flere ministre har anklaget selskapet for å ha tatt ut store overskudd, samtidig som det ble investert for lite i vedlikehold. Kort tid etter ulykken tidligere i august, truet regjeringen med å oppheve kontrakten.

(©NTB)

