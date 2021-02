Italias ambassadør drept i angrep mot nødhjelpskolonne i Kongo

Italias ambassadør til Kongo, Luca Attanasio, er drept i et angrep mot en nødhjelpskolonne i Kongo.

Ifølge de første meldingene ble den italienske ambassadøren såret da væpnede menn angrep en kolonne fra Verdens matvareprogram (WFP) nord for Goma øst i Kongo.

Guvernøren i Nord-Kivu meldte kort tid etter at han var død. Dette bekreftes nå av italiensk UD, som opplyser at ambassadørens italienske livvakt også ble drept.

Ifølge en talsmann for de kongolesiske regjeringsstyrkene i Nord-Kivu, major Guillaume Djike, ble ytterligere en person drept i angrepet – men det er foreløpig uklart hvem dette var.

En talsmann for Virunga-nasjonalparken sier at angrepet trolig var et forsøk på å bortføre FN-personell. Det er ikke kjent hvem som står bak.

Flere væpnede grupper opererer i Virunga-nasjonalparken, som ligger i grenseområdet mot Uganda og Rwanda og er berømt for sine gorillaer. Nærmere 200 parkvoktere er drept i nasjonalparken de siste 20 årene.

I november i fjor ble over 30 mennesker drept i det lokale myndigheter betegnet som en massehenrettelse av sivile i området. En ytterliggående ugandisk islamistgruppe anklages for å ha stått bak.

