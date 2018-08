Siciliansk påtalemyndighet etterforsker Italias innenriksminister Matteo Salvini etter at over 130 mennesker ble nektet å forlate et kystvaktskip.

Salvini etterforskes for «ulovlig frihetsberøvelse, ulovlig arrest og maktmisbruk» i forbindelse med håndteringen.

Omtrent samtidig som italienske medier meldte om etterforskningen lørdag kveld, opplyser Salvini at alle migrantene på kystvaktskipet Diciotti kan få gå i land i løpet av noen timer.

Det italienske kystvaktskipet gikk inn til havnen i Catania på Sicilia mandag etter å ha berget 190 mennesker i Middelhavet 16. august. Salvini, som kommer fra ytre høyrepartiet Ligaen, gjorde det klart at de ikke skulle få gå i land før andre EU-land gikk med på å ta ansvar for dem.

Siden har flere mindreårige, kvinner og syke fått gå i land. Lørdag kveld var over 130 mennesker fortsatt igjen på kystvaktskipet på tiende dagen.

Salvini sier nå at den katolske kirke skal ta hånd om de fleste av menneskene, som kommer fra Eritrea, Somalia, Syria og Sudan. Albania og Irland skal ta imot noen av dem, ifølge innenriksministeren.

