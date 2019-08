Italias regjering på randen av kollaps

Italias regjering ser ut til å være på randen av sammenbrudd på grunn av strid mellom partnerne i koalisjonen om en ny og rådyr jernbanestrekning.

Torsdag varslet innenriksminister Matteo Salvinis parti Lega at de vurderer nyvalg som eneste alternativ til den nåværende koalisjonen med Femstjernersbevegelsen, og Salvini selv sa han vil ha valg så snart som mulig.

Salvini uttalte seg etter at Senatet onsdag stemte ned et forslag fra Femstjernersbevegelsen om å legge en ny jernbanestrekning på is.

– La oss gå rett til nasjonalforsamlingen og si at det ikke lenger er flertall, og så gå rett til velgerne, sa han.

Strid om høyhastighetstog

Bakgrunnen for striden er en ny, delvis EU-finansiert strekning for høyhastighetstog mellom Torino og Lyon i Frankrike, som ville koste mange milliarder euro og redusere reisetiden til Paris og London med flere timer. Bare tunnelen gjennom Alpene ville koste 8,6 milliarder euro.

Femstjernersbevegelsen mener den er unødvendig og altfor dyr, mens Salvini vil ha den blant annet fordi den vil gi store oppdrag til entreprenører i Nord-Italia som er hans hjemmebane.

Statsminister Giuseppe Conte holdt torsdag en rekke møter for å holde liv i regjeringen, blant annet med Salvini og med president Sergio Mattarella.

Flere konflikter

Salvini, som i tillegg til å være leder for ytre-høyrepartiet Lega og innenriksminister også er visestatsminister, har hatt flere konflikter med sin kollega som visestatsminister, Luigi Di Maio fra den populistiske Femstjernersbevegelsen, i tillegg til striden om jernbanen.

De to partnerne har også vært i strid med hverandre om skattepolitikk, energi, rettsreform, regionalt selvstyre og relasjonene med det øvrige Europa. Salvini mener at Femstjernerbevegelsens fremste valgløfte om en grunninntekt ikke gjør noe for å skape jobber.

For å opprettholde regjeringen krever Salvini blant annet at statsrådene for samferdsel, forsvar og økonomi, som har vært imot hans prosjekter, fjernes.

Salvini har denne uka halt i land flere andre seirer, blant dem en ny sikkerhetslov som betyr at skip som går inn i italiensk farvann med migranter, får bøter på opp til 1 million euro. Å stanse migrantbåter har vært Salvinis fremste mål som innenriksminister.

