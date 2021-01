Italias statsminister kjemper for å redde regjeringen

Italias regjering står i fare for kollaps etter å ha mistet støtten fra partiet Viva. Statsminister Giuseppe Conte er kalt inn til nasjonalforsamlingen.

To ministre fra partiet til eksstatsminister Matteo Renzi trakk seg onsdag fra regjeringen, som nå mangler flertall i nasjonalforsamlingen.

Torsdag krever folkevalgte at statsminister Giuseppe Conte svarer på hvordan han skal løse situasjonen.

– jeg vil kontakte Conte for å be ham komme til kammeret, sier speaker i underhuset, Roberto Fico, som melder at han vil innkalle alle partilederne.

Renzi har blant annet kritisert regjeringens håndtering av koronapandemien. Italia har registrert 80.000 koronadødsfall og befinner seg nå i en alvorlig økonomisk krise.

Men mange frykter at Renzis avgjørelse kan forverre situasjonen på et avgjørende tidspunkt i pandemien.

(©NTB)

