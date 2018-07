Italias statsminister mener at EU omsider forstår italiensk innvandringspolitikk

Italias håndfaste innvandringspolitikk begynner å få fotfeste i EU, sier den italienske statsministeren Giuseppe Conte.

Italia har hatt en lengre brevveksling med EU-kommisjonen og rådssekretariatet i Brussel. Conte la fredag ut en kopi av et brev han har fått fra kommisjonsleder Jean-Claude Juncker.

Der heter det at Juncker godtar prinsippet om at immigrasjon er et europeisk anliggende og derfor krever en felles europeisk løsning. Det er ikke noe ett enkelt land skal måtte håndtere.

Kommisjonslederen sier han vil vurdere et forslag fra Conte om å nedsette en kriseenhet som skal samordne innsatsen i medlemslandene og sørge for at byrdene blir fordelt.

Juncker advarer mot ad hoc-løsninger av den typen som tvang seg fram i helgen, da Italia og seks andre land EU-land, etter mye fram og tilbake, tok hånd om en del av migrantene som gikk i land i Italia.

– Dette er ikke noen holdbar eller tilfredsstillende måte å løse problemer på, skriver Juncker.



