Italiensk høyreekstremist dømt for Bologna-terror

En italiensk høyreekstremist er dømt til livsvarig fengsel for bomben som drepte 85 mennesker og såret over 200 på jernbanestasjonen i Bologna for 40 år siden.

67 år gamle Gilberto Cavallini tilhørte tidligere den høyreekstreme gruppen NAR og ble funnet skyldig i å ha hjulpet dem som utførte bombeattentatet 2. august 1980. Cavallini har tidligere tilstått alt fra drap til ran og har sonet 37 år i fengsel for dette. Han nekter imidlertid for å ha vært involvert i terroraksjonen i Bologna. – Jeg har sittet i fengsel siden september 1983, det er over 37 år. Dette er år i fengsel jeg har fortjent. Jeg fortjente dommene, men jeg godtar ikke å måtte betale for noe jeg ikke har gjort, sier han. To andre medlemmer av NAR er tidligere dømt til livsvarig fengsel for bombeattentatet, mens en tredje, som var mindreårig da det fant sted, ble dømt til 30 års fengsel. Flere andre, blant dem medlemmer av Italias sikkerhetstjeneste, ble dømt til mellom sju og ti års fengsel for å ha hindret etterforskningen. Noen av familiene til ofrene mener at hjernene bak angrepet har gått fri. Italia ble fra 1960-tallet og til begynnelsen av 1980-tallet rammet av over 12.000 angrep som kostet 362 mennesker livet, utført av høyre- og venstreekstreme grupper. Blant de mest kjente aksjonene var bortføringen og drapet på tidligere justisminister Aldo Moro i 1978, som den venstreekstreme gruppen Røde brigader tok ansvaret for. (©NTB)

