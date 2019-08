Italiensk påtalemyndighet: Open Arms skal gå til land

Italiensk påtalemyndighet har gitt ordre om at redningsskipet Open Arms umiddelbart må legge til kai på øya Lampedusa og sette migrantene om bord, på land.

Ordren er gitt av påtalemyndighetens kontor i Agrigento på Sicilia etter at kontorets påtaleansvarlig Luigi Patronaggio hadde vært på befaring om bord på skipet, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Nyheten kom tirsdag kveld, kort tid etter at innenriksminister Matteo Salvini i en video på Facebook sa at han regnet med at påtalemyndigheten ville utstede ordre om evakuering av skipet.

Påtalemyndigheten har også beordret det spanske skipet beslaglagt når det legger til kai.

Det er drøyt 80 mennesker om bord, i tillegg til mannskapet på 17, opplyser organisasjonen Proactiva Open Arms, som drifter fartøyet.

