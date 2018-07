Italiensk politi har funnet stjålne malerier

Politiet i Nord-Italia har funnet malerier av Renoir og Rubens som ble stjålet i 2017.

De to maleriene ble vist fram for pressen i Monza nord i Italia fredag.

Ifølge etterforskerne ble verkene stjålet fra to kunsthandlere av personer som ga seg ut for å være mulige kjøpere. Tyvene skal ha skrevet under på en kontrakt der de forpliktet seg til å betale 26 millioner euro for kunsten. Kunsthandlerne ble imidlertid utsatt for en distraksjon, og da tok tyvene med seg maleriene og kjørte bort.

Maleriene ble gjenfunnet på et lager i Torino, ifølge politiet. Etterforskerne opplyser at det er åtte mistenkte i saken, blant dem fire italienere og en kroat som ble pågrepet i juni.

