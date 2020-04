Italiensk politi med rassia på pleiehjem i Milano

Italiensk politi har gjennomsøkt landets største pleiehjem der 143 pasienter skal ha dødd den siste måneden.

Pio Albergho Trivulzio-hjemmet i Milano har 1.000 sengeplasser. Politiet aksjonerte etter at ansatte slo alarm og anklaget ledelsen ved pleiehjemmet for å nekte dem å bruke masker og annet beskyttelsesutstyr for ikke å skremme pasientene.

Over halvparten av alle de drøyt 21.000 koronarelaterte dødsfallene som har funnet sted i Italia, har skjedd i Lombardia-regionen der Milano ligger.

Dødsfall på alders- og pleiehjem er imidlertid ikke regnet med i den offisielle statistikken over koronadødsfall fordi pasientene ikke har vært testet for viruset.

Myndighetene i Lombardia har nå satt ned en kommisjon for å granske hvor mange koronadødsfall det kan være snakk om, og Italias nasjonale helseinstitutt har også startet en kartlegging av pleiehjem i andre regioner.

Politiet som gjennomsøkte Pio Albergho Trivulzio-hjemmet tirsdag, tok beslag i pasientjournaler og andre dokumenter og skal nå undersøke om disse underbygger de ansattes anklager.

Pleiehjemmets ledelse avviser anklagene og hevder at alle prosedyrer for å hindre smittespredning er fulgt.

(©NTB)