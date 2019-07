Italiensk politi slår til mot mafia på Sicilia

Italiensk politi har pågrepet 18 framstående medlemmer av den sicilianske mafiaen Cosa Nostra og i praksis knust en avdeling i Palermo, opplyser politiet.

De arresterte styrte Palermo-distriktet Passo di Rogano og hadde forbindelser med den notorisk kriminelle Gambino-familien i New York. De drev med tradisjonell mafiavirksomhet som pengeutpressing, svindel av ulike slag, spill og veddemål, men blandet seg også inn i lokalt næringsliv og arbeidskonflikter.

To av de mest profilerte mafiamedlemmene som ble arrestert, er Tommaso og Francesco Inzerillo. De er medlemmer av en kjent Cosa Nostra-familie som rømte til USA på 1980-tallet etter å ha tapt en internt strid mot Toto Riina som slaktet motstandere for fote for å bli Cosa Nostras ubestridte leder på Sicilia.

– Taperne kom tilbake og forsøkte å gjenvinne makten. Det klarte de ikke, sa Palermos politisjef Renato Cortese da han la fram nyheten om massearrestasjonen.

Inzerillo-brødrene kom tilbake til Sicilia tidlig på 2000-tallet. De gjenopptok sine gamle aktiviteter etter å ha sluttet fred med tidligere rivaler. Riina ble arrestert allerede i 1993 og døde i fengsel i 2007.

Samtidig med arrestasjonene i Palermo anholdt det amerikanske politiet FBI Thomas Gambino i New York og gjennomsøkte huset hans på Staten Island. To andre antatte gangstere fikk også sine boliger saumfart.

Ulike grener av de to familie har samarbeidet helt siden 1970-tallet, gullalderen for smuling av heroin til USA.

Under aksjonen mot Cosa Nostra beslagla politiet verdier for 3 millioner euro. De hanket også inn borgermesteren i en liten by utenfor Palermo under mistanke om at han var mafiaens løpegutt.

