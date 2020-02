Italiensk turist på Tenerife smittet av covid-19

En italiensk turist på øya Tenerife har fått påvist smitte av det nye koronaviruset covid-19, opplyser presidenten på Kanariøyene.

Kanariøyenes president Ángel Víctor Torres bekrefter på Twitter at et tilfelle av det smittsomme viruset er påvist på Tenerife, melder VG.

Presidenten skriver at den smittede oppholdt seg sør på øya og at de første prøvene som ble tatt mandag kveld for å sjekke om det dreide seg om koronavirus, slo positivt ut.

– Nye prøver vil bli tatt i morgen i Madrid, skriver Torres, som opplyser at pasienten er isolert.

