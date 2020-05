Italienske flyplasser åpner igjen 3. juni

Alle flyplasser i Italia kan åpne igjen 3. juni for både innenlands- og utenlandstrafikk, sier landets samferdselsminister.

Italienske flyplasser har vært mer eller mindre stengt i mange uker på grunn av restriksjonene som ble innført under koronapandemien. Kun noen få passasjerflyginger har vært tillatt.

Men onsdag sa samferdselsminister Paola De Micheli til nasjonalforsamlingen at flyplassene kan åpne for ordinær trafikk 3. juni. Samme dag kan også EU-borgere igjen fritt få reise til Italia uten å måtte gå i to ukers påbudt karantene.

