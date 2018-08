Italienske forskere: Harry Potter-fans er bedre mennesker

Om du leste Harry Potter da du vokste opp er du sannsynligvis lite fordomsfull.

Om du vokste opp på 2000-tallet er det stor sannsynlighet for at du også vokste opp med nesa ned i Harry Potter-bøkene. Det kan i så fall ha bidratt til at du er et godt, empatisk og lite fordomsfullt menneske.

Psst! Se hundrevis av kamper fra Norway Cup direkte på NA+

Les også: Fire treningsmyter du kan slutte på tro på

Det er i hvert fall konklusjonen italienske forskere har kommet fram til.

Studien så på hvordan det å identifisere seg med karakterene i bøkene kunne gjøre studenter mindre stigmatiserende overfor minoritetsgrupper, skriver Business Insider.

Bøkene handler som kjent om Harry og vennene hans, som kjemper mot onde Voldemort. Voldemort er opptatt av at alle trollmenn og hekser skal være «fullblods» - altså født av to magiske foreldre.

Heldigvis lærte vi lite av Voldemort, om vi skal tro forskerne.

De ba barn i grunnskolen om å lese forskjellige paragrafer fra bøkene, og fant ut at de som identifiserte seg med hovedpersonen, Harry, og leste paragrafer der noen i boken ble utsatt for fordommer, hadde mindre dårlige holdninger mot migranter.

Videre gjorde forskerne to andre lignende undersøkelser, og fant blant annet at elever i videregående skole var mindre fordomsfulle mot homofile og en annen at studenter hadde mer medfølelse med flyktninger etter å ha lest deler av bøkene der de møtte fordomsfulle handlinger.

Les også: Derfor er det så få fluer i sommer

Har du sett denne? Fant hulaskjørtmanet på Sørlandet (video)

Mest sett siste uken