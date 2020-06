Jagerpilot skal utfordre Senatets leder Micth McConnell

Tidligere jagerpilot Amy McGrath vant Demokratenes nominasjonsvalg i Kentucky og skal dermed utfordre republikaneren Mitch McConnell om plass i Senatet.

45 år gamle McGrath vant med et knapt flertall over sin demokratiske rival Charles Booker. Hun støtter blant annet å legge en offentlig helseforsikring til loven om overkommelige priser for medisinsk behandling, «Obamacare», og for utvidelsen av Medicare til personer fra 55 år og oppover.

Republikaneren McConnell er Senatets majoritetsleder, og han ansees dermed for å være personen med mest makt i Senatet. Han er nær alliert av Trump og forsvarte blant annet presidenten da han i fjor ble stilt for riksrett.

