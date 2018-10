Jamal Khashoggi (59) forsvant sporløst: - De jakter på svart varebil

En sort varebil kan være svært sentral i etterforskningen av det påståtte drapet inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi (59) forsvant sporløst etter å ha oppsøkt Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia forrige tirsdag. Ikke-navngitte kilder har opplyst til tyrkiske medier at 59-åingen ble drept og partert inne på konsulatet av saudiarabiske agenter.

Tyrkiske myndigheter undersøker nå overvåkningskameraer langs motorveier på leting etter en svart varebil med sotede vinduer, skriver The Guardian. Tyrkisk politi tror angivelig at liket til Khashoggi ble fraktet vekk fra konsulatet i varebilen, skriver avisen.

Etterforskere mener varebilen er én av seks biler som ble kjørt av en saudiarabisk «dødsskvadron», som de mener sto bak det angivelige drapet på den regimekritiske journalisten.

Offisielle tjenestemenn opplyser at bilkolonnen forlot konsulatet i Istanbul rundt to timer etter at Khashoggi ankom konsulatet, skriver The Guardian.

Bilder fra overvåkningskameraer viser angivelig at flere esker blir lastet om bord i varebilen som var utstyrt med diplomatskilter.

Bilkolonnen forlot deretter konsulatet samtidig. Tre av bilene skal ha svingt til høyre ut på en hovedvei, mens de tre andre skal ha svingt til venstre. Den svarte varebilen er i fokus for etterforskningen og skal ha kjørt ut på motorveien.

Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi forsvant etter at han dro til landets konsulat i Istanbul.

Siste bilde av Khashoggi i live?

The Washington Post skriver at bildemateriale fra flere overvåkningskameraer utenfor konsulatet kan bli avgjørende i etterforskningen. Ifølge avisen er det seks kameraer utenfor hovedinngangen og fire kameraer ved inngangen på baksiden og garasjen. Tyrkisk etterretning skal ha sikret seg bildemateriale fra flere kameraer.

The Washington Post publiserte et bilde av Jamal Khashoggi på vei inn i konsulatet.

The Washington Post publiserte sent mandag kveld et bilde fra et overvåkningskamera som viser Khashoggi på vei inn til konsulatet. Dette kan være det siste bildet av Khashoggi mens han ennå var i live.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har utad vært relativt behersket i sin kritikk mot Saudi-Arabia, men krever en forklaring fra saudiarabiske myndigheter på forsvinningen av Khashoggi. Samtidig har president Erdogan tillatt statlige medier i Tyrkia å lekke detaljer fra etterforskningen.

Detaljene rundt bilkolonnen ble blant annet avslørt av regjeringsvennlige medier, skriver The Guardian.

- Vi er nødt til å komme til bunns i denne etterforskningen så raskt som mulig, uttalte president Erdogan nylig til Reuters.

- De ansatte på konsulatet kan ikke redde seg selv ved å bare si «han har reist», sa presidenten.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil ha en avklaring på hva som har skjedd med saudiaraberen Jamal Khashoggi, som han har kalt «en venn».

«Kanskje best at jeg ikke drar»

Khashoggi oppsøkte konsulatet tirsdag forrige uke for å formalisere en skilsmisse med sin saudiarabiske kone. Hensikten var å avslutte ekteskapet, slik at han kunne gifte seg med sin tyrkiske forlovede Hatice Cengiz (36).

Dette var hans andre besøk til konsulatet på en uke. Cengiz sier at Khashoggi uttrykte bekymring i forkant av konsulatbesøket, men at han likevel valgte å gjennomføre det.

- Han sa på et tidspunkt «kanskje det er best at jeg ikke drar». Han var bekymret for at noe skulle skje ham, sier 36-åringen i et intervju med The Washington Post.

Khashoggi og Cengiz dro sammen til konsulatet i en taxi ved 13-tiden lokal tid forrige tirsdag. Khashoggi gikk inn på konsulatet, mens Cengiz ventet utenfor.

Cengiz ble urolig da Khashoggi fortsatt ikke hadde kommet ut igjen ved 16-tiden, en halvtime etter konsulatets stengetid.

Cengiz ringte først konsulatet og etterlyste sin kommende ektemann. En vakt kom ut og sa: «Det er ingen her inne», ifølge The Washington Post.

Cengiz varslet deretter både politiet og media.

To sorte tjenestebiler med diplomatskilter er avbildet utenfor det saudiarabiske konsulatet i Istanbul denne uken. Det er ikke klart om disse bilene kan knyttes til bilene som politiet angivelig tror, ifølge The Guardian, ble brukt til å frakte vekk liket.

- Sendte en «dødsskvadron»

Ifølge rykter og ubekreftede meldinger i tyrkiske medier, som er gjengitt av store internasjonale medier, skal Saudi-Arabia ha sendt en «dødsskvadron» på 15 mann til konsulatet i Istanbul for å bortføre eller kidnappe Khashoggi.

To saudiarabiske fly ankom flyplassen Ataturk i Istanbul samme dag Khashoggi forsvant, og forlot Istanbul bare noen timer etter at journalisten ble sist sett i live.

Saudiarabiske myndigheter avviser at de er involvert i Khashoggis forsvinning. Saudi-Arabia har vedkjent at en «sikkerhetsdelegasjon» ble sendt til Istanbul, men har ikke oppgitt noen grunn for denne reisen, skriver The Guardian.

En ansatt titter ut gjennom dørsprekken på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul mandag.

Storavis: - Avskyelig og ufattelig

Khashoggi har vært en av de fremste kritikerne av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salam. 59-åringen har vært en del av den saudiarabiske eliten, men det siste året har han vært i eksil i USA, hvor han som spaltist i The Washington Post har skrevet kritiske kommentarartikler om reformene i Saudi-Arabia.

- Hvis meldingene om drapet på Jamal er sanne, er det i så fall en avskyelig og ufattelig handling. Jamal var, eller er - håper vi - en engasjert, modig journalist, sa debattredaktør i The Washington Post, Fred Hiatt, i en uttalelse.

- Vi har vært enormt stolte over å kunne publisere hans tekster, sa Hiatt.

USA, Storbritannia og Frankrike har bedt Saudi-Arabia om en forklaring på den mystiske forsvinningen til journalisten.

Nettavisen har vært i kontakt med den saudiarabiske ambassaden i Oslo, men ambassaden vil ikke kommentere saken og henviser til uttalelser kronprins Salman har gitt til Bloomberg.

Salman uttalte til Bloomberg på fredag at Khashoggi forlot konsulatet og at tyrkiske myndigheter er velkomne til å gjennomsøke bygningen.

- Vi har ingenting å skjule, sa Salman.

Tyrkiske etterforskere har antydet at de vet mer om forsvinningen enn det de offisielt har gitt uttrykk for.

Fakta: Fakta om Jamal Khashoggi

* 59 år gammel saudiarabisk journalist, kommentator og regimekritiker. * Forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober. * Har tidligere vært rådgiver for den saudiarabiske regjeringen. * Som skribent har han vært svært kritisk både i arabisk og vestlig presse mot kronprins Mohammed bin Salmans politikk. * I september 2017 flyktet Khashoggi fra hjemlandet, ifølge ham selv i frykt for å bli pågrepet, i likhet med mange andre dissidenter. * Khashoggi har siden bodd i eksil i USA og har blant annet har skrevet for The Washington Post. Han beskriver hjemlandet som preget av frykt, trusler og pågripelser. * Tyrkiske myndigheter mener han aldri forlot konsulatet. * Anonyme tyrkiske tjenestemenn sier til flere internasjonale medier at myndighetene mener han ble drept inne i konsulatet. * Saudi-Arabia benekter anklagene. Kronprinsen har invitert tyrkisk politi til å ransake konsulatet og sier de ikke har noe å skjule. * Verken Tyrkia eller Saudi-Arabia har presentert noen beviser for påstandene. NTB

