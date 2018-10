Jan Egeland: - Den beste prisen på mange år

Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad tildeles Nobels fredspris for 2018.

Legen Denis Mukwege har brukt store deler av sitt voksne liv til å hjelpe ofrene for seksualisert vold i Kongo, mens Nadia Murad er selv et offer for krigsforbrytelser begått av Den islamske stat (IS).

Generalsekretær i Flyktninghjelpen og tidligere FN-topp, Jan Egeland, har flere ganger truffet Mukwege i konfliktområder i Kongo, blant annet da Egeland jobbet som undergeneralsekretær i FN på begynnelsen av 2000-tallet.

- Jeg har foreslått Mukwege gjentatte ganger til Nobels fredspris fordi han gjorde et voldsomt inntrykk da jeg traff ham i Øst-Kongo i 2004, 2005 og 2006, sier Egeland til Nettavisen.

- Blir rasende på dem som står bak

Egeland nominerte Mukwege til fredsprisen allerede i 2008, da Egeland tiltrådde som NUPI-direktør.

- Jeg tok ham med til New York og hjalp ham med å få en internasjonal plattform. Jeg bygget en god relasjon til ham. Han er en virkelig helt. Og enda viktigere, dette er et tema som er totalt undervurdert, underfinansiert og underkommunisert - det at kvinner og barn blir utsatt for denne grusomme og systematiske seksualiserte volden i krig.

- Mukwege er spesialisert på å operere kvinner som har blitt så grusomt voldtatt at de har revnet opp nedentil. Så syr han dem sammen. Når man hører hva disse kvinnene har opplevd, blir man så grepet, helt satt ut og rasende på dem som står bak overgrepene. Det vi trenger er et løft for at de ansvarlige blir straffeforfulgt. I dag er det straffefrihet for dem. De ansvarlige generaler og oberster må bli sparket. Det tar lang tid å stille folk for retten i Kongo, men det tar fem minutter å gi en general som er ansvarlig, spraken, sier Egeland.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

- Beste prisen på mange år

Nadia Murad tilhører yazidi-minoriteten i det nordlige Irak, der hun levde med sin familie i den avsidesliggende landsbyen Kocho. I august 2014 gikk Den islamske stat, IS, til et brutalt og systematisk angrep på flere landsbyer i Sinjar-distriktet. Formålet var å utrydde yazidibefolkningen.

Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, offentliggjør at Denis Mukwege og Nadia Murad er vinnerne av årets fredspris på Nobelinstituttet i Oslo fredag.

Murad berømmes av Nobelkomiteen for å ha vist et usedvanlig mot ved å fortelle om sin egen lidelse og tale ofrenes sak.

- Det er like viktig det hun har gjort, og like grusom katastrofe som har rammet yazidiene, som også er utsatt for enorme kollektive overgrep. Det er veldig viktig at denne religiøse minoriteten får fornyet fokus. Hun er en meget verdig prisvinner, sier Egeland.

- Dette er den beste prisen på mange år, etter mitt skjønn. Fredsprisen har i for liten grad fokusert på krigens ofre. Det har ofte vært andre og beslektede temaer som har fått fokus. Når man går helt i kjernen, og hvis vi skal få slutt på krig og krigens redsler, må vi fokusere på krigens ofre, sier han.

PRIO-direktør Henrik Urdal.

- Må tas på alvor

Institutt for fredsforskning, PRIO, har hatt Denis Mukwege på sin «shortlist» hele fem ganger. I år traff de blink med sin spådom. PIRO-direktør Henrik Urdal sier det er en verdig pris.

- Dette er en pris som fokuserer på ofrene og sørger for at de får oppfølgningen. Prisen setter fokus på viktigheten av at dette er noe det internasjonale samfunnet må ta på alvor og anerkjenne at det (seksualisert vold red.anm.) er et våpen som brukes av stridene parter, og at man må straffeforfølge de ansvarlige gjennom Den internasjonale straffedomstolen, sier PRIO-direktør Henrik Urdal til Nettavisen.

- Det er veldig positivt at dette er en pris som går til en mann og en kvinne. Du har både offer og dem som hjelper kvinner etter konflikt. Mukwege har jobbet på bakken med å hjelpe ofre, og han har brukt sin posisjon til å ta opp dette temaet internasjonalt, sier Urdal.

- Murad har bakgrunn som offer. Det er klart at IS’ brutale bruk av sexslaver er en viktig årsak til at dette har blitt en så viktig sak som det har blitt. Hun har utvist stort mot, og har brukt sin posisjon til å snakke på vegne av ofrene og fått fram betydningen av at det internasjonale samfunnet tar dette på alvor og bidrar til å straffeforfølge de ansvarlige, sier Urdal.

Fakta: Fakta om Nadia Murad

* Vinner av Nobels fredspris for 2018. Hun er den nest yngste vinner av fredsprisen etter Malala Yousafzai, som var 17 år da hun mottok den i 2014. * Født i 1993 i landsbyen Kocho i Irak, der hun vokste opp og drømte om å bli historielærer og makeup-artist * Tilhører den etniskreligiøse folkegruppa yazidi, som ikke anerkjennes som rettroende av muslimer. * Mistet begge foreldre og seks av sine ni brødre da IS gjennomførte folkemord mot yazidiene fra 3. august 2014 * Kidnappet med sine to søstre av IS, tvunget til å konvertere og brukt som sexslave til hun rømte en måned senere * Har delt sin historie med FN og verden og kjemper for rettferdighet for yazidiene. * FNs første goodwill-ambassadør for verdighet for overlevende ofre for menneskehandel * Hedret med Eus menneskerettighetspris og Vaclav Havels pris i 2016. (Kilde: http://www.nadiamurad.org )





Fakta: Fakta om Denis Mukwege

* Vinner av Nobels fredspris for 2018. * Født 1. mars 1955 i Bukavu, øst i Kongo. * Utdannet i Frankrike som gynekolog og kirurg. * Lege og direktør ved Panzi sykehus i Bukavu. Har spesialisert seg på behandling av kvinner som er blitt voldtatt av militssoldater. Han er en av verdens ledende eksperter på hvordan man skal helbrede indre fysisk skade forårsaket av gruppevoldtekt. * I en årrekke har 3.600 voldtektsofre kommet til sykehuset årlig for å få hjelp. Rundt 1.200 av disse er så alvorlig skadd at de trenger operasjon. * I september 2012 holdt han en tale til FN der han fordømte det internasjonale samfunnets og den kongolesiske regjeringens handlingslammelse overfor overgrep i Kongo. * 25. oktober 2012 ble han utsatt for et attentat. Hans livvakt ble drept i angrepet. * Mukwege reiste etter attentatet til Europa, men allerede 14. januar var han tilbake i Bukavu. * Han har mottatt en rekke internasjonale priser, blant annet FNs menneskerettighetspris (2008), Olof Palme-prisen (2009) og EUs Sakharov-pris (2014) (Kilde: Kirkens Nødhjelp, Wikipedia) (©NTB)





