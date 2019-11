Jane Fonda pågrepet igjen under ny klimademonstrasjon

Skuespiller og klimaaktivist Jane Fonda (81) ble fredag igjen pågrepet under en ny demonstrasjon mot politikeres mangel på innsats mot klimaendringer.

– Denne gangen kan det hende at jeg blir varetektsfengslet over natten, og det er greit for én natt, veldig bra!, fleipet Fonda med journalistene da hun ble pågrepet fredag og nok en gang fikk strips rundt håndleddene.

Det er bare en uke siden hun sist ble arrestert sammen med flere andre under en klimademonstrasjon foran Kongressen i USA.

Fulltids geskjeft

Denne gangen satt Fonda og sang sammen med flere andre kjendiser, inkludert skuespillerne Rosanna Arquette og Catherine Keener, foran Senatet. Der er det demonstrasjonsforbud.

Den meritterte skuespilleren og Oscar-vinneren flyttet nylig fra Los Angeles til Washington D.C. for å slutte seg til klimabevegelsen. Hun har vært pasifist og feminist siden 1970-tallet og er dedikert til oppgaven på fulltid. Fonda sier det er svenske Greta Thunberg som har inspirert henne til å ta det steget.

– Det er mange måter å kjempe på. Men jeg er inspirert av Greta Thunberg og de unge elevene som streiker over hele verden. Jeg er en kjent person. Så dette er en måte å bruke kjendisstatusen min til å nå ut med budskapet om at vi står overfor en krise som kan avgjøre hvorvidt våre barn og barnebarn i det tatt skal ha en framtid som det går an å leve i, sier hun.

Kommer tilbake

Skuespilleren lover å være tilbake neste fredag. Da skal hun ha med seg grunnleggerne av iskremmerket Ben & Jerry's og skuespillerne Diane Lane og Mark Ruffalo.

Fonda sier hun er forberedt på å bli pågrepet «igjen og igjen», i hvert fall til midten av januar. Da skal hun gå tilbake til skuespillerjobben for å spille inn nye episoder i den prisvinnende serien «Grace and Frankie» på Netflix.

(©NTB)