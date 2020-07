Japan har registrert over 1.000 nye koronainfeksjoner på ett døgn

For første gang siden koronaviruset rammet Japan, er det registrert over 1.000 smittetilfeller på ett døgn.

Lokale medier melder onsdag at landet står overfor en ny smittebølge. Fra tirsdag til onsdag ble det registrert 1.002 nye infeksjoner, noe som er ny rekord, melder rikskringkasteren NHK.

Til tross for at smittespredningen igjen øker, har statsminister Shinzo Abe fortsatt en kampanje som skal få folk til å reise mer for å redde turistnæringen.

Så langt har nær 34.000 personer fått påvist koronaviruset i Japan. 1.016 personer har dødd etter å ha blitt smittet.

(©NTB)