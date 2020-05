Japan letter på restriksjoner

Japans regjering fjerner unntakstilstanden i 39 av landets 47 prefekturer, bekrefter statsminister Shinzo Abe.

– I dag bestemte vi oss for å heve unntakstilstanden i 39 prefekturer, sier Abe i en TV-sendt tale torsdag.

Abe innførte i mai unntakstilstand for hele landet til ut måneden, men etter kraftig fall i smitteomfang og sykdomsutbrudd, letter regjeringen på tiltakene før tiden.

Ministeren med ansvar for håndteringen av koronavirussituasjonen, Yasutoshi Nishimura, sier antall nye smittetilfeller per dag nå ligger under det nivået Japan hadde i midten av mars, da smittespredningen begynte for alvor i Japan.

Åtte regioner, inkludert Tokyo og Osaka, skal beholde restriksjonen fram til en ny vurdering 21. mai.

Japans utbrudd er betydelig mindre enn i deler av Europa og USA. Så langt er det totalt 16.000 bekreftede smittetilfeller og 687 dødsfall i landet.

