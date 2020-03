Japan setter ned foten for utlendinger for å hindre virusimport

Japan har greid å holde både smittetilfeller og dødstall på et relativt lavt nivå. Nå vil landet skjerpe innreiseforbudet for utlendinger til også å gjelde mennesker fra USA og Europa, skriver japanske medier. Foto: Koji Sasahara / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Japan vil forby innreise for borgere fra USA og mesteparten av Europa, mens Sør-Korea krever at alle som har vært i utlandet, sitter to uker i karantene.

Tiltakene skyldes økt bekymring for importerte tilfeller av koronaviruset. Både Japan og Sør-Korea er land som til nå har hatt relativt god kontroll på utbruddet, men den siste tiden har det vært flere smittetilfeller som skyldes personer som er blitt smittet i andre land. Japan har fra før av innført innreiseforbud for personer som kommer fra spesielt hardt rammede områder i Kina og Sør-Korea. Nå vil forbudet gjelder for hele Kina og Sør-Korea samt USA og de fleste områder av Europa, opplyser japanske regjeringskilder til lokale medier mandag, ifølge The Guardian. Innreiseforbudet kan også komme til å gjelde enkelte land i Sørøst-Asia og Afrika, skriver avisen Asahi. For personer som kommer fra andre deler av verden, gjelder 14 dagers karantene, uansett om de er japanere eller utlendinger. I Sør-Korea skal alle som har vært i utlandet, både sørkoreanere og utenlandske borgere, tilbringe 14 dager i karantene. Utlendinger som ikke har noe sted å være, innlosjeres på et offentlig senter, og de må selv betale for oppholdet. Sør-Korea har til nå registrert nærmere 10.000 smittetilfeller. 158 personer er døde. Det siste døgnet ble det registrert 78 nye tilfeller. I februar var det dager da Sør-Korea registrerte så mange som 900 nye smittetilfeller. Japan hadde mandag registrert nærmere 1.900 smittetilfeller og 54 dødsfall, ifølge Worldometers. (©NTB)

