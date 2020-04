Japan utvider unntakstilstand til å gjelde hele landet

Statsminister Shinzo Abe utvider unntakstilstanden som hittil bare har omfattet Tokyo og andre storbyer, til å gjelde hele Japan.

Kunngjøringen kom etter et møte med eksperter torsdag. Der sa finansminister Yasutoshi Nishimura at delvis unntakstilstand ikke fungerte effektivt mot smittespredningen, fordi folk kunne reise fritt inn og ut av områdene den gjaldt.

Mens Abe etter hvert har oppfordret alle japanere til å holde seg hjemme, var tiltak som stengning av forretninger begrenset til Tokyo og seks andre regioner.

Statsministeren har fått kritikk for å gjøre for lite og for å være sent ute med tiltak.

