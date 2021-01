Japan vurderer unntakstilstand

Grensekontrollen strammes ytterligere inn i Japan, varsler statsminister Yoshihide Suga, som vurderer å innføre unntakstilstand for å bremse virusspredningen.

Tokyos guvernør Yuriko Koike og guvernørene fra Saitama, Chiba og Kanagawa har bedt regjeringen om å erklære unntakstilstand etter at hovedstaden registrerte 1.337 smittetilfeller nyttårsaften. Det er det høyeste døgntallet i Tokyo så langt.

Suga sa mandag at koronasituasjonen fortsatt er svært alvorlig. Han understreket at arbeidet med å godkjenne vaksiner, er fremskyndet med en måned slik at vaksineringer kan starte i februar.

Så langt har Japan registrert over 3.400 koronarelaterte dødsfall.

