Japans statsminister Abe på sjeldent Kina-besøk

Kinesiske soldater holdt æresvakt da Japans statsminister Shinzo Abe ankom Den himmelske freds plass i Beijing for et sjeldent besøk til Kina.

Det japanske flagget vaiet over Folkets store hall da Abe ble tatt imot av Kinas statsminister Li Keqiang i Beijing fredag. De to lederne inspiserte æresvakten før de gikk inn i hallen for samtaler.

Forholdet mellom Asias to største økonomier har vært på bedringens vei de siste årene etter at det nådde et nytt bunnpunkt da Japan i 2012 «nasjonaliserte» flere omstridte øyer Kina også gjør krav på.

Bedringen i forholdet har skjedd raskt, samtidig som USAs president Donald Trump har innført omfattende tollsatser på kinesiske varer. Trump har også innført toll på japanske varer, selv om han har skrytt av sitt personlige forhold til både Abe og Kinas president Xi Jinping.

Det ventes at Abe og Xi vil diskutere mulighetene for å øke det økonomiske samarbeidet mellom verdens nest største og tredje største økonomier når de møtes senere fredag.

Abe har med seg delegater fra 500 japanske selskaper, som ønsker økt tilgang til Kinas massive marked. Kineserne er på sin side interessert i japansk teknologi og bedriftskunnskap.

– Selv om USA er en innflytelsesrik faktor i forholdet mellom Japan og Kina, er effekten begrenset, het det i lederen i den kinesiske avisen Global Times i forkant av Abe-besøket.

– Hvis Beijing og Tokyo har tenkt å planlegge sitt framtidige forhold basert på Washingtons holdninger, vil de bare gå seg vill, het det videre fra den statlige avisen.

