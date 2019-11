Japans statsminister Shinzo Abe er landets lengstsittende leder

Shinzo Abe har vært statsminister i Japan i 2.887 dager. Dermed er han blitt landets lengstsittende leder.

Han passerte onsdag Taro Katsura, som var statsminister tidlig på 1900-tallet. Abe har nå vært statsminister i nesten åtte år.

– Dag for dag har jeg gjort forsøk på å oppfylle løftene jeg har gitt, og på grunn av disse daglige forsøkene er jeg her fremdeles for å markere denne dagen, sa Abe da han møtte journalister onsdag.

Abe sitt store prosjekt mens han har vært statsminister, er å revidere Japans pasifistiske grunnlov og gjenopprette et fullstendig, kampdyktig militære.

Onsdag fornyet Abe løftene sine om å stoppe deflasjonen, gjøre tiltak for å forhindre den økende gjennomsnittsalderen i befolkningen og få folk til å få flere barn, stanse nedgangen i innbyggertall og revidere grunnloven.

Abe har drevet en aktiv økonomisk politikk for å stimulere den japanske økonomien. Han har blant annet gjort store statlige investeringer. Dette har ført til at den japanske økonomien har vokst mens han har vært statsminister, men ikke like mye som han lovte da han ble gjenvalgt i 2012.

