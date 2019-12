Japansk kystvakt fant båt med døde antatte nordkoreanere

Flere lik er funnet i en ødelagt båt på en liten øy nord i Japan. Båten antas å ha kommet fra Nord-Korea.

Den ødelagte båten ble funnet på øya Sado i prefekturet Niigata, om lag 900 kilometer øst for Nord-Korea. Likene som var om bord, var i ferd med å gå i oppløsning, opplyste en talsperson for den japanske kystvakten søndag.

Kystvakten fant tre lik med hoder, to hoder uten kropp, og to kropper uten hoder. Offisielt teller kystvakten dette som sju lik, fordi det ikke er bekreftet om hodene og de hodeløse likene tilhørte de samme personene, forklarer talspersonen.

Imidlertid kan kystvakten bekrefte at de fem likene der man kan fastslå kjønn, var menn.

Japanske medier melder at det er iverksatt etterforskning for å finne ut om båten kom fra Nord-Korea, ettersom det ble funnet gjenstander med koreansk språk i båten.

Så langt i år er 156 antatte nordkoreanske båter, såkalte «spøkelsesskip», blitt funnet i japanske farvann øst for Nord-Korea.

Nordkoreanske båter er vanligvis dårlig utstyrt, utsatt for mekaniske problemer, går tom for drivstoff, og det antas at mannskapet presses til å dra lenger ut på havet for å fange mer fisk. De har få muligheter til å be om hjelp når de er i trøbbel.

Noen ganger blir nordkoreanske fiskere funnet i live etter forlis i japansk farvann, og Japan har da sendt dem tilbake til Nord-Korea.

Japan og Nord-Korea har ikke diplomatiske forbindelser. Japan har trappet opp patruljeringen i kystnære områder for å hindre tyvfiske.

