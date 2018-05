Japansk politiker: - Single kvinner er en byrde

Fødselstallene stuper i Japan.

Et japansk parlamentsmedlem fra regjeringspartiet Det liberaldemokratiske parti, Kanji Kato (72), er anklaget for kjønnsdiskriminering etter at han kom med en nedsettende kommentar om single kvinner.

Seksbarnsfaren Kato oppfordrer japanske kvinner til å få flere barn eller ende opp som en byrde for samfunnet. Bemerkningen falt under et partimøte torsdag denne uken, melder BBC.

72-åringen sa at når han holder taler i bryllup, oppfordrer han bruden og brudgommen til å få minst tre barn.

- Vi trenger tre eller flere barn fra disse menneskene for å veie opp for dem som ikke kan få barn, uansett hva de gjør, sa han.

- Vil ende opp på et pleiehjem

Videre sa Kato at når han møter kvinner som ikke har tenkt til å gifte seg, forteller han dem at de vil ende opp på et pleiehjem som er betalt med skatteinntekter fra andre folks barn.

- Det å forbedre fødselsraten er det viktigste temaet vår nasjon står overfor, sa han, ifølge avisen The Asian Shimbun.

Flere kvinnelige parlamentsmedlemmer har reagert kraftig på uttalelsene.

- Dette er seksuell trakassering, sa en kvinnelig politiker på samme møte, ifølge avisen Mainichi Shimbun.

Han har i ettertid beklaget for kommentarene.

- Jeg beklager dersom ordene mine skapte feil inntrykk. Selv om jeg aldri mente å diskriminere overfor kvinner, trekker jeg kommentarene tilbake fordi de kan ha blitt tolket i den retningen, sa Kato.

Laveste tallet noensinne

I fjor ble det født 941.000 barn i Japan, noe som er det laveste tallet siden registreringen startet i 1899, ifølge tall fra det japanske innenriksdepartementet, melder Finacial Times.

Toppåret i Japan var under babyboomen etter andre verdenskrig, da det ble født om lag 2,7 millioner barn, skriver avisen.

I april måned var det registrert 15,53 millioner barn under 15 år i Japan, noe som er en nedgang på 170.000 fra året før, melder BBC.

Fødselsraten ligger nå på 1,44 per kvinne i Japan. I USA er tallet 1,82 og i Frankrike er det 1,96.

Fødselsraten i Japan har vært lav siden 1970-tallet. Dersom utviklingen fortsetter, innebærer det at befolkningstallet vil synke.

I Norge har det også vært en nedadgående utvikling.

«Det ble født 56.600 barn i 2017, 2300 færre enn året før. Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne – det laveste som er målt i Norge noen gang,» skriver Statistisk sentralbyrå.

