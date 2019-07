Japanske medier: Mann startet mordbrann som hevn

33 mennesker omkom i brannen i et animasjonsstudio i Kyoto i Japan torsdag. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Mannen som er mistenkt for å ha startet mordbrannen i Kyoto i Japan, skal ifølge japanske medier ha gjort det for å hevne et angivelig bokplagiat.

Den 41 år gamle mannen skal ha ment at en roman han har skrevet, har blitt plagiert av animasjonsstudioet. Mannen overlevde brannen og er innlagt på sykehus. Japanske medier har tidligere meldt at det tyder på at brannen, som tok livet av 33 mennesker, var planlagt. Øyenvitner har fortalt at han stormet inn i bygningen, ropte «dere skal dø» og helte brennbar veske på gulvet før han tente på. Nyhetsbyrået NHK har skrevet at bensinkanner, kjøkkenkniver og en hammer ble funnet i nærheten av studioet. En mann skal også ha blitt observert i nærheten av en bensinstasjon med to 20-literskanner med bensin. 74 personer skal ha vært inne i bygningen da brannen brøt ut. Brannen er den dødeligste i landet siden en brann i 2001 i Tokyo. Fredag morgen har flere lagt ned blomster ved den nå utbrente bygningen. (©NTB)