Japanske miniroboter starter utforskningen av asteroide

To japanske roboter på størrelse med kakebokser har landet på asteroiden Ryugu og startet utforskning av overflaten.

Formålet med oppdraget er å finne ut mer om solsystemets opprinnelse. Det er første gang mobile roboter utforsker overflaten på en asteroide på denne måten, opplyser den japanske romorganisasjonen JAXA.

De to robotene landet vellykket på Ryugu etter å ha blitt løst ut fra romsonden Hayabusa2 fredag, opplyser JAXA.

– Begge robotene opererer normalt og har startet granskningen av Ryugus overflate, heter det i en uttalelse fra den japanske organisasjonen.

De har en mekanisme om bord som gjør at de kan hoppe på overflaten, opptil 15 meter av gangen. Gravitasjonen på asteroiden er så svak at det vanskelig å få noe til å rulle der.

– Jeg er stolt over at vi har klart å finne fram til en ny metode for utforskning av små himmellegemer, sier prosjektleder Yuichi Tsuda.

JAXA forsøkte i 2005 å lande en robot på en asteroide i et lignende prosjekt, uten å lykkes.

I neste måned vil Hayabusa2 skyte et 2 kg tungt kobberprosjektil ned i asteroidens overflate. Det skal lage et lite krater der romsonden skal forsøke å hente materiale som ikke har vært utsatt for mange tusen år med stråling og solvind.

Hayabusa2 skal også sende et fransk-tysk landingsfartøy ned mot asteroiden, den såkalte Mobile Asteroid Surface Scout (MASCOT).

Den japanske romsonden skal senere gjennomføre tre korte landinger på Ryugu i et forsøk på å ta prøver fra overflaten. Romsonden, som begynte sin ferd i 2014, skal deretter vende tilbake til jorda med prøver i 2020.

